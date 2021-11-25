Enerya, hava kirliliğiyle mücadele için doğal gaz kullanılmasını öneriyor

KONYA (AA) - Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya Enerji, Konya'da kömür yerine doğal gaz kullanımının hava kirliliğine sebep olan zararlı gaz ve partiküllerin doğaya yayılmasına engel olacağını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'da doğal gazın yaygın kullanılmaması sebebiyle kış aylarında hava kirliliği oranları sağlık ve çevreyi olumsuz etkileyecek değerlerde seyrediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Bölge Direktörü Mürsel Parlak, çevre kirliliği ile mücadele etmek için doğal gaz kullanımının artırılması gerektiğini belirterek, "Özellikle kış aylarında, Konya merkez ilçelerimizde hava kirliliği oranları sağlığımızı ve çevreyi tehdit edecek değerlerde seyrediyor. Konya Merkez, Karkent ve Karatay'da havaya karışan bu zararlı gazlar sağlığı olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Çevreyi en çok kirleten faktörlerin kükürt oksitler, is, uçan kül parçacıkları ve yanmamış gazlar olduğunu aktaran Parlak, bu maddelerin doğal gaz dumanında bulunmadığının altını çizdi.

Parlak, doğal gazın tüm dünyada çevre dostu bir yakıt olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmaması sayesinde sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlıyor. Doğal gaz ayrıca, verimli bir yakıt olması sebebiyle de alternatif ısınma yöntemlerine göre tasarruf sağlıyor. Türkiye coğrafi konumu itibarıyla doğal gaz için önemli bir merkez. Gelişmiş ülkeler hava kirliliği oluşturmaması ve ürettiği enerjinin kalitesi bakımından büyük bir hızla doğal gaza geçtiler. Bizler de ülkemizde doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılmasını milli bir görev olarak görüyor, 'doğal gazsız ev kalmayacak' anlayışıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz."

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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