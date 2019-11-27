Enerya, 'evinize kış gelmesin' kampanyasını 31 Aralık'a kadar uzattı

27.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:09

Enerya, kış öncesi başlattığı taksit kampanyasını 31 Aralık 2019 tarihine kadar sürdüreceğini duyurdu. Kampanya; bağlantı bedelini 7 taksitte, online abonelikte de güvence bedelini 3 taksitte ödeme imkanı sağlıyor.



Enerji sektörünün önemli markalarından Enerya, Antalya'da doğal gaz konforu ve ekonomisinin yaygınlaştırılması için düzenlediği 'evinize Kış gelmesin' kampanyasını 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzattığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; doğal gaz abonesi olmak isteyenler 31 Aralık 2019 tarihine kadar bağlantı bedelini kredi kartına 7 taksitte, online abonelikte güvence bedelini ise enerya.com.tr adresi üzerinden kredi kartıyla 3 taksitte ödeyebilecekler.



Enerya Bölge Direktörü Akif Tulukcu, doğal gazın ekonomik, konforlu ve güvenli bir yakıt olduğunu hatırlatarak, "Antalyalıları en uygun ödeme koşullarıyla doğal gazla buluşturmak için kampanyamızı 31 Aralık'a kadar uzattık. Abone olmak isteyen Antalyalılar, hem bağlantı bedelini hem de enerya.com.tr adresi üzerinden güvence bedelini taksitlendirebilecekler" dedi.



Tulukcu, kampanyanın 'İlkbahar Yaz, Sonbahar Yaz' sloganıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Doğal gaz konforu ve ekonomisiyle evinize kış gelmeyecek. Çevreci ve güvenli bir yakıt olan doğal gaz ile Antalya'daki hava kirliliğinin de önüne geçeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA