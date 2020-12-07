Enerya, Erzincan'daki abonelerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi
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Enerya, Erzincan'daki abonelerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi

07.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:26
Enerya, Erzincan'daki abonelerini enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi

Enerya, Erzincan'daki doğal gaz abonelerini kış hazırlıkları kapsamında tasarruflu doğal gaz kullanımına yönelik bilgilendirdi.

Enerya, Erzincan'daki doğal gaz abonelerini kış hazırlıkları kapsamında tasarruflu doğal gaz kullanımına yönelik bilgilendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kombi bakımı, binaların yalıtımı ve yalıtıma bağlı ısı kaybı gibi konular doğal gazın kış mevsiminde ekonomik kullanılması kapsamında önem taşıyor.

Abonelerin kış aylarında doğal gaz kullanmaya başlamadan önce bacaların ve bağlantı noktalarının çekiş kontrollerini kontrol ettirmesi ve kombi bakımlarını mutlaka yaptırması gerekiyor.

Konutlarda alınacak önlemler doğal gaz faturasında tasarruf sağlarken, enerji kaynaklarının da verimli kullanılmasına imkan tanıyor.

Öte yandan, doğal gaz kombisinin bulunduğu mekandaki havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerekiyor. Tüm doğal gaz abonelerinin yakıcı cihazlarının periyodik bakımlarını yaptırması konforlu ve güvenilir doğal gaz kullanımı açısından önem taşıyor.

Kombi, şofben, soba ve kazan gibi yakıcı cihazların baca sensörlerinin çalışır durumda olduğunun da kontrol edilmesi, yılda en az 1 kere baca temizliğinin yaptırılması öneriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Erzincan İşletme Müdürü Serdar Karaca, temel kurallara uyularak kullanılan doğal gazın güvenilir, konforlu ve ekonomik bir yakıt olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Erzincan'da 60 bini aşkın aboneyi doğal gazla buluşturuyoruz. Cihaz ve tesisat yenileme, yer değişimi ve tadilat gibi durumlarda abonelerimiz mutlaka Enerya'yı bilgilendirmelidir. 444 8 429 numaralı telefondan çağrı merkezimizi arayabilir veya abone merkezlerimize gelerek bilgi alabilirler. Abonelerimiz, yapılan işleme ekiplerimiz tarafından onay verilmesinin ardından gaz kullanımına tekrar başlayabilirler. Enerya tarafından tesisat kontrolü yapılmış aktif doğal gaz kullanan abonelerimizin doğal gaz borularını boyatması gerekmektedir."

Karaca, bina mantolamalarının doğal gaz tüketimini etkilediğine işaret ederek, "Yalıtım ve mantolama ile konut başı yıllık 1946 liraya kadar tasarruf sağlamak mümkün. Dış cephesi yalıtımsız binalar yüzde 40, tek camlı pencereler yüzde 15, yalıtımsız çatı yüzde 30 oranında ısı kaybına sebep oluyor. Yalıtım ve mantolama sırasında doğal gaz tesisatlarının kapalı hacim içerisinde bırakılmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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