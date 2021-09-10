Enerya Enerji, 54 aboneye çekilişle kombi hediye etti
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Enerya Enerji, 54 aboneye çekilişle kombi hediye etti

Enerya Enerji, 54 aboneye çekilişle kombi hediye etti
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Enerya Enerji, 10 ağustosta gerçekleştirilen çekilişle belirlenen talihlilere 54 kombi hediye edildiğini bildirdi.

Enerya Enerji, 10 ağustosta gerçekleştirilen çekilişle belirlenen talihlilere 54 kombi hediye edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "doğal gazsız ev kalmayacak" anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Enerya Enerji, çekilişi Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile birlikte düzenledi.

Enerya aboneleri için düzenlenen çekiliş,1 Haziran–31 Temmuz tarihleri arasında yapıldı, çekilişte toplam 54 kombi hediye edildi.

Enerya'nın düzenlediği çekilişe faaliyet gösterdiği Antalya, Aydın, Konya, Niğde, Nevşehir, Denizli, Karaman, Ereğli, Erzincan ve Aksaray'dan aboneler katılım gösterdi.

Şirket, yeni abonelere avantajlar sunuyor

Türkiye'nin lider enerji şirketi Enerya Enerji, doğal gaza geçişi kolaylaştırmak için farklı avantajlar sunmaya devam ediyor.

Faaliyet gösterdiği 10 ilde hayata geçirdiği kampanya ile 1 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunuyor.

Ayrıca Enerya Enerji, her evin doğalgaz konforuna sahip olması için hizmet verdiği tüm bölgelerdeki yeni abonelere özel, yalnızca doğal gaz dönüşümünde geçerli kampanyayla yeni abonelere, VakıfBank'tan 3 bin ila 15 bin lira arasında, 36 ay vade ile kredi kullanma fırsatı da sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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