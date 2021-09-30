Enerya Enerji, 54 abonesine kombi hediye etti

ANTALYA (AA) - Enerya Enerji, aboneleri arasından çekilişle belirlediği talihlilere 54 kombi hediye etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği iş birliğiyle Enerya aboneleri için düzenlenen çekilişin talihlileri kombilerini teslim aldı.

Enerya'nın faaliyet gösterdiği Antalya, Aydın, Konya, Niğde, Nevşehir, Denizli, Karaman, Ereğli, Erzincan ve Aksaray'dan abonelerin katıldığı çekilişte, 1 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında abone olan talihlilere 54 kombi hediye edildi.

Öte yandan, şirket doğal gaza geçişi kolaylaştırmak için müşterilerine farklı avantajlar sunmaya devam ediyor.

Enerya Enerji, faaliyet gösterdiği 10 ilde başlattığı kampanya ile 1 Eylül - 30 Kasım tarihlerinde doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunuyor.

Şirket, ayrıca, hizmet verdiği bölgelerdeki yeni abonelere özel, yalnızca doğal gaz dönüşümünde geçerli kampanyayla VakıfBank'tan 3-15 bin lira arasında, 36 ay vade ile kredi kullanma fırsatı da sunuyor.