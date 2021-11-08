Enerya'dan doğal gaz kullanım önerileri

Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya Enerji, abonelerini güvenli doğal gaz kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, doğal gazı güvenli şekilde kullanmak için kullanıcıların dikkat etmesi gereken önlemleri içeren bir yol haritası hazırlandığı ifade edildi.

Buna göre, soba, kombi ve ocak gibi cihazların bulunduğu kapalı alanlarda açılmış olan 150 santimetre kare kesitli havalandırma menfezlerinin kapatılmaması, bacalı cihazların banyoya, yatak odalarına yerleştirilmemesi ve bu tip cihazların bulunduğu yerlerde uyunmaması da büyük önem taşıyor.

Kullanıcıların acil durumda 187 doğal gaz acil hattını araması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakıcı cihazlarınızın baca ve emniyet sensörünü iptal etmeyin. Açık balkonda kullanılacak hermetik cihazları, havalandırılmış koruyucu bir kutu içinde muhafaza edin ve radyatör gidiş-dönüş borularının izolasyonunu yaptırın. Kapalı balkonda çalıştırılan açık yanmalı veya bacalı cihazlar için havalandırma menfezi açtırın. Hermetik veya bacalı cihaz bacalarında değişiklik için yetkili servis desteği alın ve orijinal yedek parça kullanın. Gaz dedektörlerini ve gaz alarm cihazlarınızı belirli aralıklarla kontrol ettirin. Tesisatta yapılacak değişiklikleri sertifikalı firmalara uygulatın. Dağıtım şirketini işlemler konusunda bilgilendirin. Güvenli tüketim için doğal gaz tesisatı, yakıcı cihazlar ve bacalarınızı yılda bir defa yetkili firmalara kontrol ettirin. Tesisatınızın daha uzun ömürlü ve güvenli olması için tesisat borularınızı boyatın. Doğal gaz kullanıcılarının baca temizliğini düzenli olarak yapmaları ve baca montajının yalnızca yetkili servisler tarafından yapılması büyük önem taşıyor."

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