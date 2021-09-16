Enerya'dan doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit

Enerya Enerji tarafından 1 Eylül - 30 Kasım 2021 tarihleri arasında doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunulduğu bildirildi.

Şirket'in açıklamasına göre, okula dönüşle birlikte ailelerin yeniden yaşadıkları şehirlere dönmesi, üniversitelerin açılması ve bu paralelde yeni ev tutan öğrencilerin sayısının artması gibi etmenler doğal gaz abonelerinin sayısını artırmayı sürdürüyor.

Tüketici dostu bir yakıt olan doğal gaz, özellikle masrafların arttığı bu dönemde kişilere tasarruf etme imkanı da veriyor. Doğal gaza geçişte, Enerya Enerji'nin 'doğal gazsız ev kalmayacak' anlayışıyla sunduğu taksit fırsatı yeni abonelere ödeme kolaylığı sunuyor.

Bu kapsamda ???????Türkiye'nin en yaygın ikinci özel dağıtım şirketi olan Enerya Enerji, faaliyet gösterdiği 10 ilde hayata geçirdiği kampanya ile 1 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında doğal gaz bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunuluyor.

Taksit kampanyasından Aralık ayına kadar yararlanılabilirken, bağlantı bedeli de doğal gaz aboneliği başlangıcında bir defaya mahsus ödeniyor.