ENERYA'DAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET - Haberler
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ENERYA'DAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

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ENERYA'DAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Enerya Bölge Müdürü Mehmet Akif Tulukcu ve Enerya Il Müdürü Osman Ersöz, Aydin'da dogalgaz yatiriminin yapilacagi yeni ilçeler konusunda görüs alisverisinde bulunmak için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu ziyaret etti.

Enerya Bölge Müdürü Mehmet Akif Tulukcu ve Enerya Il Müdürü Osman Ersöz, Aydin'da dogalgaz yatiriminin yapilacagi yeni ilçeler konusunda görüs alisverisinde bulunmak için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Bölge Müdürü Tulukcu, yürüttügü basarili çalismalarindan dolayi Baskan Çerçioglu'nu tebrik etti. Baskan Çerçioglu, temiz enerji olarak adlandirilan dogalgazin kullaniminin yayginlastirilmasi için Enerya ile ortak çalismalar yürütmeye devam edeceklerini belirtti. Aydinlilarin da dogalgaz kullanimina yönelik bir talebinin oldugunun altini çizen Baskan Çerçioglu; Kösk, Sultanhisar ve Koçarli ilçelerinde, Büyüksehir Belediyesi ve Enerya ortakliginda yeni yapilacak dogalgaz yatirimlari için gerçeklestirilen ziyaretten dolayi Tulukcu ve Ersöz'e tesekkür etti.

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