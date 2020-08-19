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Enerya Aksaray'da yatırım ve hizmetlerine devam ediyor

Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya, Aksaray'da yatırım ve faaliyetlerine devam ediyor.

Enerya Aksaray'da yatırım ve hizmetlerine devam ediyor
19.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:22

Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya, Aksaray'da yatırım ve faaliyetlerine devam ediyor.

Enerya Aksaray İşletme Müdürü Taylan Ağca, Aksaray'daki faaliyetler, doğal gaz yatırımları ve abone artış hedefleri ile ilgili bilgiler verdi. Taylan Ağca, Aksaray'daki çalışmalara 2005 yılında başladıklarını anlatarak, "İlk yılın sonunda bin 212 Aksaraylıyı doğal gazın konforuyla buluşturmayı başardık. Bugün itibarıyla Aksaray'da, merkez ve 3 ilçedeki 67 mahallede, 955 kilometre doğal gaz hattımız ile 98 bin 500 abonemize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yıl sonunda abone sayımızı 102 bin 106'ya ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Yıl sonunda yaklaşık 8 bin 450 aboneyi daha doğal gaz konforuyla buluşturmayı hedefliyoruz"

İşletme Müdürü Ağca, 2020 yılı için Aksaray'da başlayan projeler, planlanan yatırımlar ve pandemi sürecinin etkileri ile ilgili de bilgiler aktardı. Ağca, "Pandemi tüm dünyada ülke ekonomilerinin yanı sıra hayatlarımızı da doğrudan etkiledi. Ancak hayatımızın tam ortasında yer alan enerji sektörü, bu dönemden daha az hasarla çıktı. Çünkü hepimizin bildiği gibi çarkların dönmesi, yaşamın devam etmesi için enerjiye ihtiyaç var. Biz de 2020 yılında Aksaray'da gerçekleştireceğimiz altyapı çalışmaları için 25 milyon TL'lik bir yatırım planlamıştık... Bu planlarımız paralelinde aksiyon almaya devam ediyoruz. Yatırımlarımız neticesinde yıl sonunda, yaklaşık 8 bin 450 aboneyi daha doğal gaz konforuyla buluşturmayı hedefliyoruz. Tüm Enerya illerinde olduğu gibi Aksaray'daki altyapı çalışmalarımıza artan bir ivmeyle devam ediyoruz. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde bu çalışmalara kısıtlı olarak devam etmiş olsak da normalleşmeyle birlikte altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda belediyelerle yakın bir koordinasyon içinde yıl sonunda 11 mahalleye doğal gaz arzı sağlamak için fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi sürecinde tedbirler aldık, uygulamalar hayata geçirdik"

Enerya olarak pandemi sürecinde Aksaray özelinde aldıkları tedbirler ve hayata geçirdikleri uygulamalardan bahseden Ağca şöyle devam etti: "Enerya olarak en önemli hedeflerimizden biri her zaman ve her durumda abonelerimize daha iyi hizmet verebilmek. Çalışmalarımızı da bu çerçevede şekillendiriyor, hem abonelerimiz hem de potansiyel abonelerimiz için saha çalışmaları yapıyor, sayaç okumalarını mevzuata uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Abonelerimizin abonelik, fesih ve fatura işlemlerini web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden de yapmalarını sağlıyoruz. Pandemi sürecinde de çalışanlarımıza kişisel Covid-19'dan korunma yollarının anlatıldığı bilgilendirmeler yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz. Gaz açma, fatura okuma, satış ve yapım gibi işi gereği sahada çalışmak durumunda olan ekiplerimizde, çalışanlarımızın gerekli ekipmanla görevlerini yapmalarını sağlıyoruz. İnsanı odak noktamıza alarak Müşteri Hizmetleri Ofislerimizde hem çalışanlarımız hem de abonelerimiz için gerekli tüm tedbirleri aldık. Müşteri Hizmetleri Ofislerimizdeki çalışanlarımızın kullanımı için maske ve dezenfektan dağıtıyoruz. Bu noktadan hizmet almak isteyen abonelerimiz içinse, hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının sıklığını artırdık. Abonelerimizin sağlığı için Müşteri Hizmetleri Ofislerindeki oturma alanlarında sosyal mesafe korunacak şekilde oturma düzeni oluşturuldu; aynı anda hizmet alan müşteri sayısı kontrollü olarak belirlenerek ilerleniyor. Çalışanlarımızın ve abonelerimizin ateş ölçümü yapılarak, olası risklerin ortadan kaldırılmasına çalışılıyor."

"Doğal gaz demek temiz hava, konfor ve evin bütçesine katkı demek"

Enerya Aksaray İşletme Müdürü Taylan Ağca, sanayide doğal gaz kullanımının avantajlarını ve diğer yakıt ürünleri ile karşılaştırıldığında ev ekonomisine katkılarını da anlatarak, "Sanayide doğal gaz kullanımının en büyük avantajı, zaman gözetmeksizin yüksek verimlilik ve kalitede üretime hizmet edebilmesidir. Doğal gaz demek şehre kazandırılan temiz hava demek. Bu farkındalıkla tüm partnerlerimizle çevreyi korurken, sürdürülebilir bir dünya için katkı sağlıyoruz. Şu anda Aksaray'da 3 bin 257 konut dışı abonemiz bulunuyor. Doğal gaz demek temiz hava, sağlık ve ısınmada konforun yanı sıra evin bütçesine katkı demek. Aynı zamanda kömür, şofben ve tüp kullanımı gibi diğer ısınma yöntemleri ile kıyaslandığı zaman doğal gazın ev ekonomisine katkısı yadsınamaz. Doğal gaz kullanımıyla ev ekonomisine yılda ortalama 2 bin 28 TL katkı sağlamak mümkün" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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