Enerya 2020'de müşteri memnuniyetini yüzde 90'a çıkardı

Enerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde müşteri hizmetleri ofislerini tercih eden abonelerinin sağlığı ve güvenliği için aldığı önlemleri titizlikle uygulayarak müşteri memnuniyet oranını yüzde 90'a çıkardı.

Enerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde müşteri hizmetleri ofislerini tercih eden abonelerinin sağlığı ve güvenliği için aldığı önlemleri titizlikle uygulayarak müşteri memnuniyet oranını yüzde 90'a çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğal gaz işlemlerini dijital kanallara taşıyarak abonelerine hızlı ve kesintisiz hizmet vermeye odaklanan Enerya, özellikle salgın döneminde müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak için önlemler aldı.

Faaliyet gösterdiği 10 ilde yaptığı müşteri memnuniyeti anketiyle abonelerinin geribildirimlerini de değerlendiren şirket, aldığı tedbirlerle abonelerinin güvenini artırarak memnuniyet oranını yüzde 90'a yükseltti. Şirket, salgın döneminde hayata geçirdiği uygulamalarla dijital ve uzaktan kanalların kullanım oranını da yüzde 32'ye yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Genel Müdürü Kasım Kahraman, bu zorlu dönemde müşterilerin ve çalışanların sağlığı için bütün önlemlerin titizlikle alındığını ifade etti.

Salgından pek çok sektörün etkilendiğine dikkati çeken Kahraman, şunları kaydetti:

"Biz de bu süreçte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını ve güvenliğini önceleyerek, bu konuda neler yapabileceğimiz üzerine çalışmalara başladık. Yaptığımız anket ve müşterilerimizin talebi doğrultusunda pek çok işlemimizi dijitalleştirdik. Abonelerimizin tüm hizmetlerini evlerinden gerçekleştirebilmeleri için yeni uygulamalar hayata geçirdik. Müşterilerimizin kendini güvende hissetmesi için yine onlardan aldığımız geribildirimleri değerlendirerek şubelerimizde gerekli önlemleri aldık. Bu yaklaşımımız ve hayata geçirdiğimiz uygulamalarla müşteri memnuniyetimizi de artırmayı başardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu