Enermer Tarafından 'Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf Uygulamaları' Başlıklı Seminer Düzenlendi
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Enermer Tarafından 'Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf Uygulamaları' Başlıklı Seminer Düzenlendi

Enermer Tarafından 'Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf Uygulamaları' Başlıklı Seminer Düzenlendi
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Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENERMER) Müdürü Doç. Dr. Ertaç Hürdoğan tarafından 'Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf Uygulamaları' başlıklı online seminer gerçekleştirildi.

Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENERMER) Müdürü Doç. Dr. Ertaç Hürdoğan tarafından 'Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf Uygulamaları' başlıklı online seminer gerçekleştirildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba günü, 13. 30-15. 30 saatleri arasında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen ve ENERMER Müdürü Doç. Dr. Ertaç Hürdoğan ile Adana'da faaliyet gösteren Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A. Ş. Enerji Yöneticisi, Makine Enerji Şefi (Elektrik Mühendisi) Hakan Alıcı'nın katılımıyla gerçekleşen webinar (online seminer) kapsamında, Enerji Verimliliği, Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Destekler, Tasarruf Odakları, Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları/ Sanayide VAP Süreçleri ve Uygulamaları konu başlıklar ele alındı.

Birçok katılımcının yer aldığı online seminer hakkında bilgi veren Merkez Müdürü Doç. Dr. Ertaç Hürdoğan, "Enerji ve enerjinin verimli kullanılması özellikle son yıllarda çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu kapsamda T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aldığımız yetki çerçevesinde Üniversite ve Merkez olarak özellikle bölgeye hizmet sunmayı önemsiyoruz. Merkez olarak önemli faaliyetlerimizden biri de enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaparak farkındalık oluşturmaktır. DOĞAKA ile yapılan işbirliği kapsamında da bugün önemli bir etkinlik gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Online seminer kapsamında hem Enerji Verimliliğinin Önemi, Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Destekler gibi konular hakkında hem de Elektrik Mühendisi Hakan Alıcı'nın anlatımıyla özellikle işletmelerdeki gerçek uygulamalar ve destek başvuruları konularında faydalı bilgiler katılımcılara aktarıldı. ENERMER olarak bölgeye destek verebilmek adına benzer faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. " dedi.

Enermer Tarafından 'Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf Uygulamaları' Başlıklı Seminer Düzenlendi
Enermer Tarafından 'Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf Uygulamaları' Başlıklı Seminer Düzenlendi

Kaynak: Habermetre

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