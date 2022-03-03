Enerjisa Üretim, hibrit santral yatırımlarına hız verdi

Yenilenebilir enerji alanında çalışmalarını sürdüren Enerjisa Üretim, hibrit santral yatırımlarına devam ettiğini duyurdu.

2022'de 30 MW ile başlayarak üç yıl içerisinde toplam 100MW güneş hibrit santralini portföyüne katmayı hedefleyen Enerjisa Üretim, ilk adım olarak 22.90MW gücünde güneş panelinin tedariği için AK-TAŞ DIŞ TİCARET A.Ş. ile; panellerin Balıkesir RES, Çanakkale RES, Bandırma DGÇS ve Tufanbeyli TES lokasyonlarındaki kurulum işlemleri için ise YEO TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ VE ENERJİ A.Ş. ile sözleşme imzaladı.

Güneş panellerinin kurulumunun Çanakkale RES sahasında mart ayında başlayacağı ve yılın ikinci çeyreği sonuna kadar ise diğer santrallerde kurulumların devam edeceği açıklandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ

Konuyla ilgili Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, "Enerjisa Üretim olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çevreci ve yerli kaynaklarımızla ürettiğimiz elektrik ile ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanması konusunda ciddi katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki üç yıl için 100MW hibrit güneş santrali hayata geçirme hedefimiz var. Bu hedefimiz doğrultusunda projelerimizi başlatmak için en önemli adımları tamamladık. Yeni projelerimizde birlikte çalışacağımız AK-TAŞ DIŞ TİCARET A.Ş. ve YEO TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ VE ENERJİ A.Ş.'ye de teşekkür ediyor, yatırımlarımızın hepimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel