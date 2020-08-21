Enerjisa Üretim'e Stevie'den 2 ödül
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Enerjisa Üretim'e Stevie'den 2 ödül

Enerjisa Üretim, Stevie'de Yılın İşvereni Kategorisinde altın, İnsan Kaynakları Başarısı Kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Enerjisa Üretim'e Stevie'den 2 ödül
21.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:07

Enerjisa Üretim, Stevie'de Yılın İşvereni Kategorisinde altın, İnsan Kaynakları Başarısı Kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Enerjisa Üretim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, dünyanın en saygın iş ödülleri organizasyonu olan Stevie Ödülleri'nde biri altın, biri bronz olmak üzere 2 ödüle layık görüldü.

Dünyanın en iyi işverenlerinin yanı sıra insan kaynakları alanındaki başarıların da ödüllendirildiği global bir program olan Stevie Ödülleri'nde bu yıl 700 başvuru değerlendirmeye alındı.

Enerjisa Üretim, Yılın İşvereni (Enerji) Kategorisinde altın ödülün sahibi olurken, İnsan Kaynakları Başarısı kategorisinde ise Prim ve Ödüllendirme Sistemleri ile bronz ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet R. Kumbasar, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda çok büyük bir öneme sahip Stevie Ödülleri'nden biri altın ve biri bronz olmak üzere toplam 2 ödülle dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Enerjisa Üretim olarak 'Yılın İşvereni' kategorisinde altın ödüle layık görülmek, 2018 yılından bu yana insan odaklı gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların ve emeğin karşılığı.

Bilgi birikimini sürekli geliştiren, standartları belirleyen ve sektörün geleceğine yön veren enerji şirketi olmak amacıyla insan kaynakları adına geliştirdiğimiz proje ve süreçlerimiz, Yılın İşvereni kategorisinde ödül almamızı sağladı. 'İnsan Kaynakları Başarısı' kategorisinde almış olduğumuz bronz ödül ise şirketimizin vizyonu ve misyonu paralelinde ne kadar önemli işlere imza attığımızın göstergesi.

Yeni yetenekleri bünyemize katmak, geliştirmek ve bünyemizde tutmak, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak çeşitlendirilen ödül mekanizmalarımız, insan odaklı uygulamalarımızın organizasyon ve çalışan ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilmesi, İnsan Kaynakları Başarısı kategorisinde bizi üst sıralara taşıdı. Mükemmelliği ilke edinmiş bir şirket olarak çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza karşı yüksek sorumluluk bilinci ile hareket etmeye ve her zaman daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı ödülleri kazanmamızda emeği geçen projeleri geliştiren ve uygulayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Enerjisa Üretim, daha önce iş yeri mükemmelliğini ölçümleyen araştırmalar yürüten, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric tarafından 2019 yılında Türkiye'nin En İyi İşvereni seçilmişti.

Kaynak: AA

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