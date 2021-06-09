Enerjisa, saha ekiplerinin insan hikayelerini aktarıyor

Enerjisa, elektrik dağıtım birimindeki saha ekiplerinin yaşadığı gerçek olaylar ve insan hikayelerini aktarıyor.

Enerjisa, elektrik dağıtım birimindeki saha ekiplerinin yaşadığı gerçek olaylar ve insan hikayelerini aktarıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 21 milyonu aşkın insana elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, hizmet verilen illerdeki saha ekiplerinin yaşadığı gerçek olaylar belgeselleştiriliyor.

Ekiplerin karşılaştığı olaylar, "Gücümüz İnsan" adlı belgeselle saha çalışanları tarafından anlatılıp, tekrar canlandırılıyor.

Saha ekiplerinin 14 farklı ildeki 14 hikayesinin bölümler halinde yayınlanacağı belgeselin bölümleri Belgeselin bölümleri Enerjisa Youtube hesabından yayınlanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya