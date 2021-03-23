Enerjisa'nın İVME Programı için yeni dönem başvuruları başlıyor
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Enerjisa'nın İVME Programı için yeni dönem başvuruları başlıyor

23.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:11
Enerjisa'nın İVME Programı için yeni dönem başvuruları başlıyor

Enerjisa Enerji AŞ bünyesindeki dağıtım şirketlerinin enerji sektöründe karşılaştığı problemlere çözüm sunacak girişimleri desteklemek üzere geliştirilen İVME Programı'nın yeni dönem başvuruları başlıyor.

Enerjisa Enerji AŞ bünyesindeki dağıtım şirketlerinin enerji sektöründe karşılaştığı problemlere çözüm sunacak girişimleri desteklemek üzere geliştirilen İVME Programı'nın yeni dönem başvuruları başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, İVME Hızlandırma Programı'nın, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ tarafından hem sektörün güncel problemlerine hem de değişim ve kriz zamanlarında hızlı çözüm bulma ve geleceğin fırsatlarını yakalama konularında destek vermek üzere kurgulandığı belirtildi.

Açıklamada, yapay zeka ve veri analitiği, nesnelerin interneti (IoT) ve akıllı sistemlerle iş sağlığı ve güvenliği (ISG) alanlarına yönelik çözüm üreten teknoloji girişimleri ve ekiplerinin katılabileceği program için son başvuru tarihinin 7 Mayıs olduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Dekarbonizasyon, dijitalleşme, merkezsizleşme gibi global ana trendlerin ışığında, enerji sektöründe etki yaratan girişimlerin arandığı program sayesinde ürün prototipini çıkartmış girişimlerin, ticarileşme ve ölçeklenme arasındaki eşiği atlamaları da desteklenerek, girişimci ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlanacak. Proje kapsamında aynı zamanda POC (ürün test edilme) sürecinde girişimcilere finansal destek imkanı da sunulacak."

Programa kabul edilecek girişimlerin Enerjisa dağıtım şirketlerinin inovasyon ve Ar-Ge imkanlarından yararlanma fırsatına da sahip olacağı ve uygun bulunan projelerin söz konusu şirketlerin ulusal yatırım ekosistemine dahil edileceği belirtilen açıklamada, ilgili projelerin Eurogia, Free Electrons ve InnoEnergy gibi uluslararası enerji sektörü bağlantılarından faydalanabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, programın odak alanlarıyla ilgili proje dahilinde planlanan 3 ayrı webinar için katılım linklerinin Enerjisa sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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