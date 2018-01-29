Enerjisa'nın Halka Arzı 1.3 Milyar Lira Yabancı Sermaye Getirecek

Elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye'nin pazar payı en büyük şirketi Enerjisa Enerji A.Ş.'nin hisselerinin halka arzı Türkiye'ye 1.3 milyar lira yabancı sermaye çekecek. Sabancı Holding'in en büyük ve Türkiye'nin enerji dağıtım alanında ilk halka arzı olan Enerjisa halka arzında yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 85, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı ise yüzde 5 olarak açıklandı.

Ak Yatırım'ın liderliğinde Enerjisa'nın halka arzında talep toplama tarihleri 1-2 Şubat 2018, fiyat aralığı ise 6,25 – 7,50 TL olarak belirlendi. Bu da Enerjisa'nın 7.4-8.9 milyar lira arasında büyüklüğe sahip bir şirket olduğunu gösteriyor. Şirketin yüzde 18'inin halka arzı planlanırken, ek satış opsiyonuyla yüzde 20'ye çıkılabileceği belirtildi.

Halka arzda şirketin yüzde 18'i yabancı ortak E.ON ve Sabancı Holding'den eşit oranlarda hisse satılarak gerçekleşecek. Ak Yatırım'ın konsorsiyum lideri olacağı halka arzda 22 aracı kurum yer alacak.

Sabancı Holding CEO'su ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa CEO'su Kıvanç Zaimler ve Ak Yatirim Genel Muduru Mert Erdogmus'un katilimi ile gerçekleşen halka arz bilgilendirme toplantısında Enerjisa'nın halka arzının sektördeki en büyük halka arz olacağı vurgulandı.

Sabancı'nın en büyük halka arzı

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Sabancı'nın en büyük halka arzını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Halka arzı değerlendiren Göçmen, "Yabancı ortağımız E.ON ile sektörümüze güveniyor, Enerjisa'nın da geleceğine inanıyoruz. Enerjisa bir Türkiye hikayesidir. Enerjisa 1980'lerde başlayan, 2000'lerde ivmelenen özelleşme ve serbestleşme süreçlerinde kritik öneme sahip olan enerji piyasalarına tanıklık eden bir şirkettir. Enerjisa'nın halka arzı ise Türkiye'ye, enerji sektörüne güçlü bakışımızın hikayesidir."

Göçmen, "Türkiye genç nüfus yapısı, yüksek kentleşme dinamizmi ve elektrifikasyona bağlı olarak elektrik sektöründe yüksek potansiyele sahip. Bu anlamda enerji sektörü potansiyeli olan ve yatırımları çekmesi gereken bir sektördür" dedi.

"Türkiye elektrik talebi OECD genelinde en fazla artan ekonomi"

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa'nın halka arzını Türkiye'deki elektrik sektörünün daha geniş finansal kaynaklara erişimi adına atılan sağlam ve önemli bir adım olarak değerlendirdi. Plowman "Türkiye büyüyen ekonomisi, artan elektrik talebi, hızlı kentleşme, genç dinamik nüfusu ile çok büyük bir potansiyele sahip. Elektrik sektöründeki yüksek büyüme potansiyeli yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Elektrik talebinde OECD geneline göre Türkiye en yüksek artışı kaydeden ekonomi. Endüstride son yıllarda yaşanan zorluklara rağmen kamu ve düzenleyici kurumların başarılı ve uyum içinde çalışmaları sektörün sağlıklı büyümesi için sağlam bir temel oluşturuluyor. Bu destekleyici ve verimli yapının daha da gelişmesine yardımcı olmak için uzmanlığımızı ve Avrupa piyasalarından çıkardığımız dersleri paylaşma konusunda sorumluluk almaya hazırız" dedi.

"Sermaye piyasamızın derinleşmesine katkı sağlayacağız"

Enerjisa CEO'su Kıvanç Zaimler ise "Sektörümüze yönelik şeffaflık ve güven unsurunun daha da artacağına inanıyoruz. Hisselerimizin önemli bir bölümü yabancı kurumsal yatırımcıya satılacak. Böylelikle sermaye piyasamızın daha da derinleşmesine katkı sağlamış olacağız. Yabancı yatırımcının sektöre kazandırılmasına vesile olacağız" dedi.

Türkiye'de her dört kişiden birinin elektriği Enerjisa'dan

Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinde toplam 14 ilde 20 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti verdiklerine dikkat çeken Enerjisa CEO'su Kıvanç Zaimler Zaimler, "Şöyle ki; Türkiye'de her dört kişiden biri elektriğini Enerjisa'dan alıyor. elektrik dağıtım sektöründe yüzde 26, perakende satış ise yüzde 22 pazar payı ve 9 milyon müşteri sayımızla sektörümüzün lideri ve en büyük oyuncusuyuz. Sektörümüzü ileri taşımaya, Türkiye'nin enerjisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

(fotoğraf) - İstanbul