Enerjisa'nın çocuklara tasarruf bilinci aşılayan projesine Sosyal Fayda ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enerjisa'nın çocuklara tasarruf bilinci aşılayan projesine Sosyal Fayda ödülü

Enerjisa'nın çocuklara tasarruf bilinci aşılayan projesine Sosyal Fayda ödülü
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, çocuklarda enerji tasarrufu konusunda farkındalığı artırma amacıyla hayata geçirilen "Enerjimi Koruyorum" projesi, 4.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, çocuklarda enerji tasarrufu konusunda farkındalığı artırma amacıyla hayata geçirilen "Enerjimi Koruyorum" projesi, 4. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki 'Enerjimiz Geleceğimiz Ödülleri' kapsamında, Sosyal Fayda ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından itibaren toplamda 330 Enerjisa çalışanının gönüllü katkısıyla tiyatro oyunu içerikli eğitimlerle hayata geçirilen proje, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin faaliyet gösterdiği 14 ildeki 300 binin üzerinde çocuğa ulaştı.

Proje kapsamında 2016 yılında bir de mobil oyun geliştirildi. Söz konusu mobil oyun, Türkiye'deki tüm çocukların enerji tasarrufu farkındalığını artırmak üzere kullanıma sunuldu ve son güncellemenin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplam 18 bin indirilme sayısına ulaştı. Ardından projenin dijital kanallara uyarlanması ve yapılan iletişim çalışmalarıyla projede yaklaşık 5,5 milyon erişim sağlandı.

Zirvede "Enerjimi Koruyorum" projesine verilen Sosyal Fayda ödülünü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar'a takdim etti.

2017 yılında Avrupa Stevie Ödülleri'nde "Avrupa Yılın Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde ödül kazanan proje, 2018 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri'nde "Sorumlu Tüketim ve Üretim" kategorisinde de ödül aldı.

Proje aynı yıl, "Kalbi Olan Şirketler" sloganıyla düzenlenen, dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından biri olan International CSR Excellence Awards'da, "En İyi Enerji Yönetimi Ödülü"ne ve aynı yıl "Altın Pusula Ödülü"ne layık görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Angela Merkel Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Bergen Seda Sayan Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Merih Demiral Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Enerjisa'nın çocuklara tasarruf bilinci aşılayan projesine Sosyal Fayda ödülü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:38:00. #1.14#

title