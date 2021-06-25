Enerjisa Enerji, Türkiye'nin en değerli 30'uncu markası oldu
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Enerjisa Enerji, Türkiye'nin en değerli 30'uncu markası oldu

Enerjisa Enerji, Türkiye'nin en değerli 30'uncu markası oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan Enerjisa Enerji, her yıl güçlü markaların listelendiği, bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi olan Brand Finance listesinde 4 sıra yükselerek 30'uncu oldu.

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan Enerjisa Enerji, her yıl güçlü markaların listelendiği, bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi olan Brand Finance listesinde 4 sıra yükselerek 30'uncu oldu.

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve satış sektörünün önemli oyuncularından Enerjisa Enerji, dünyanın önde gelen bağımsız marka değerlendirme danışmanlık şirketi Brand Finance'in her yıl yayınladığı 'En Değerli Markalar Turkey 100' listesinde dört sıra birden yükselerek 30'uncu oldu. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 3,2 yükselen enerji şirketi, marka değerini de 175 milyon dolardan, 181 milyon dolara çıkarmış oldu. Verilen bilgiye göre, kendi sektöründe ilk 100 içinde yer alan tek marka olan Enerjisa Enerji'nin marka notu ise A'dan A+'a yükseldi.

Brand Finance listesinde yükselmenin kendileri için büyük bir memnuniyet olduğunu belirten Enerjisa Enerjisa CEO'su Murat Pınar, "Brand Finance listesinde ilk 30 içinde yer aldığımız için mutluyuz. Bu sonuç bizim için diğer yıllara göre çok daha büyük önem taşıyor keza geçtiğimiz yıl yaşadığımız pandemi ortamında müşterilerimizin bize duyduğu güvenin sağlamlaşması bunun da marka değerimizin yükselmesine vesile olması mutluluk verici. Bu anlamda ülkemizin büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve satış sektöründe teknoloji ve sürdürülebilirlik merkezli bir strateji ile ilerliyoruz. Yaptığımız yatırımlarla hem hizmet anlamındaki süreçlerimizi mükemmelleştiriyor hem de paydaşlarımıza faydalı olacak yeni iş modelleri geliştiriyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, her yıl en büyük 5 bin marka sıralaması yaparak ülke ve sektör bazında yaklaşık 100 rapor yayınlayan Brand Finance, en başarılı markalar listesini oluştururken markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesi kıstaslarını gözetiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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