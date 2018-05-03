Enerjisa Enerji'nin Geliri Yüzde 68 Arttı

Enerjisa Enerji'nin konsolide faaliyet gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 867 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa Enerji'nin yılın ilk çeyreğindeki net karının 243 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Enerjisa Enerji'nin elektrik dağıtım ve perakende satışında Türkiye'nin lider enerji şirketi olduğu vurgulanan açıklamada, "Şirket, 2018'in ilk çeyreğinde 867 milyon lira konsolide faaliyet geliri yaratarak gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artırdı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji'nin Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, "Gerçekleşen güçlü rakamlarımız, halka arz sırasında belirlediğimiz orta vadeli hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştırmıştır. Bu başarılı performans ile 2018'e dair beklentimiz 3 ila 3,3 milyar lira faaliyet geliri yaratmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Zaimler, şirket olarak dağıtım yatırımlarıyla Türkiye'de ihtiyaç duyulan enerji altyapısını geliştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.