Enerjisa Enerji, YEK-G Sistemi ile yeşil enerji sertifikalarına bir yenisini daha ekliyor
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Enerjisa Enerji, YEK-G Sistemi ile yeşil enerji sertifikalarına bir yenisini daha ekliyor

Enerjisa Enerji, YEK-G Sistemi ile yeşil enerji sertifikalarına bir yenisini daha ekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon çözümleri, elektrikli araç şarj istasyonu ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerini müşterileri ile buluşturan Enerjisa Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti...

Güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon çözümleri, elektrikli araç şarj istasyonu ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerini müşterileri ile buluşturan Enerjisa Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ile birlikte müşterilerine itfa yoluyla sertifikalarını oluşturdu.

Sabancı Holding ve E.ON'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten elektrik dağıtım ve satış sektörünün liderlerinden biri olan Enerjisa Enerji, yeşil enerji ve sürdürülebilir enerji hizmetleri ışığında şu ana kadar müşterilerine IREC ve Gold Standart sertifikalarını sunarken, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) ile birlikte müşterilerine sunduğu yeşil enerji sertifikalarına bir yenisini daha ekliyor. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilecek olan, yazılımı tamamen yerli yazılımcılar tarafından gerçekleştirilen YEK-G sistemi, tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin sertifikayla garanti edilmesini planlıyor. Müşterilerine sunduğu uçtan uca çözümler ile müşteri memnuniyetini arttıran enerji şirketi, YEK-G ile müşterilerinin yararlanabileceği Yeşil Tarife alternatiflerini genişletiyor.

Yeşil Tarifeli müşterilerin itfa yoluyla sertifikaları oluşturulacak

Verilen bilgiye göre, dünyada enerji sektörünü şekillendiren ve 5D olarak adlandırılan 5 makro trend ışığında enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve temiz enerji alt yapıları gibi politikalar ön plana çıkıyor. Bu kapsamda enerji şirketi, enerji sektöründeki tüm yeni gelişmelerde olduğu gibi YEK-G için de ürün süreçlerini önceden tasarlayarak dijital alt yapısı ve esnek ürün portföyü sayesinde çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Bunun ilk adımı olarak Enerjisa Enerji'nin, YEK-G sistemi üzerinden portföyündeki Yeşil Tarifeli müşterilerine itfa yoluyla ilk sertifikalarını oluşturacağı açıklandı.

YEK-G sistemine dahil olan lisans sahibi üretim tesislerinin şebekeye verdiği her 1MWh'lik belgelendirilebilir enerjiye ait özelliklerin kaydedilerek belgelendirilmesi aracılığı ile son tüketicilerin ve tedarik şirketlerinin tüketmiş oldukları enerji kaynağının takip, ispat ve ifşa edilerek garantilenmesi sağlanıyor.

Enerjisa Enerji'nin "İşimin Enerjisi" çatısı altında ele aldığı ve yeşil enerji sertifikasyonuna hizmet verecek olan YEK-G sistemi ile ilgili konuşan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Hayata geçirdiğimiz her projede, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber olarak görüyoruz. Şirket olarak ülkemizin sürdürülebilir enerji geleceğine katkı sağlıyoruz. ve bu noktada taşın altına elimizi koyarak her geçen gün müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre ürün portföyümüzü geliştiriyoruz ve büyütüyoruz. Hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan enerji yönetiminde toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz. YEK-G sistemini destekliyor, şirketimizin müşterilerine sunacağı çözümlerinden biri olarak görüyor ve sürdürülebilir bir dünya için yeşil enerjinin çok önemli olduğunu savunuyoruz. Biz yeşil enerji ve bu alandaki çözümlerin uzun zamandır destekçisi olarak YEK-G sistemini müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeşil enerji ile ülke ekonomisine katkı sağlanıyor

Yerilen bilgiye göre, enerji şirketi YEK-G sistemi sayesinde, çevresel, sosyal ve ekonomik potansiyeliyle büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak bu sürece katkı sağlamanın yanı sıra, çok daha fazla müşterisine 'Yeşil Enerji' ulaştırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Sürdürülebilir enerji vizyonuyla Yeşil Enerji sertifikasyonlarını "İşimin Enerjisi" çatısı altında ele alan enerji şirketi, müşterilerine güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon çözümleri ve elektrikli araç şarj istasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümü de sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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