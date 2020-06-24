HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Enerjisa Enerji, müşteri işlemlerini dijitale taşıdı

Enerjisa Enerji'nin abonelik, tahliye, fatura ödeme ve başvuru gibi hizmetlerini sunduğu dijital kanalları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 3 kat fazla kullanıldı.

Enerjisa Enerji, müşteri işlemlerini dijitale taşıdı
24.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:10

Enerjisa Enerji'nin abonelik, tahliye, fatura ödeme ve başvuru gibi hizmetlerini sunduğu dijital kanalları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 3 kat fazla kullanıldı.

Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket salgın sürecinde müşteri operasyonlarına yönelik birçok işlemini dijital platformlarda kesintisiz sunmaya devam etti.

Günde ortalama 500 bin müşterisine hizmet sunan Enerjisa Enerji, dijital dönüşüm süreciyle birlikte hayata geçirdiği birçok yatırımı sayesinde fiziksel kanalda yapılan tüm işlemlerini online kanallar üzerinden de müşterilerine sunuyor.

Son 3 ayın kullanım raporlarına göre, şirket müşterilerinin büyük bölümü işlemlerini online ortamda gerçekleştirmeyi tercih etti.

Salgın öncesinde online kanalların tüm işlemlerdeki payı yüzde 5,9 iken, bu oran yüzde 20,4'e yükseldi. Normalleşme sürecinde de abonelerin yaklaşık yüzde 13'ü işlemlerini online kanallar üzerinden sürdürüyor. Bu kapsamda, 1 milyondan fazla abone Enerjisa Enerji'nin online kanallarından işlem yapıyor.

Enerjsa Enerji, 14 ilde sahip olduğu 122 hizmet merkezinin yanı sıra bir milyondan fazla toplam kullanıcısı olan web ve mobil tabanlı online hizmet kanallarına yatırım yapmaya devam ederek sektördeki öncü konumunu sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek Ekonomi
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Ekonomi
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak Ekonomi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek Ekonomi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Celal Adan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ozan Açıktan Şeyma Subaşı Bülent Ersoy
Spor Serdar Aziz Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Enerjisa Enerji, müşteri işlemlerini dijitale taşıdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:35:56. #1.15#
title