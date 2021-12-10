Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti - Haberler Ekonomi
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Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti

Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti
AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Enerjisa Enerji, elektrikli araç şarj istasyonu ağı Eşarj'daki payını yüzde 80'den 94'e yükseltti.

Enerjisa Enerji, elektrikli araç şarj istasyonu ağı Eşarj'daki payını yüzde 80'den 94'e yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, Eşarj'ın yüzde 14 hissesini 42,4 milyon lira karşılığında devralarak çoğunluk hisse payını arttırdı.

Yüzde 20'si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, Türkiye'nin ilk şarj istasyonu ağını yönetmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Paris Anlaşması sonrası özel sektörün sorumluluklarının değişeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bu noktada yenilenebilir kaynaklardan dağıtık üretim, verimlilik, yeşil enerji ve depolama gibi sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı ürünlere yatırım yapıyoruz. E-mobilite de bu alanlardan biri ve elektrikli araç sayısının gelecek 10 yıl içerisinde ülkemizde 1 milyona ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyel söz konusu. Eşarj olarak biz de hem ülkemiz hem müşterilerimiz için önümüzdeki dönemde hız kesmeden istasyon sayımızı arttırarak Türkiye'nin şarj istasyonu alt yapısını en hızlı şarj istasyonlarımız ile örmeye devam edeceğiz."

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AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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