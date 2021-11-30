Enerjisa Enerji, EBRD ile 110 milyon dolar karşılığı Türk Lirası Kredi Anlaşması imzaladı

Enerjisa Enerji, elektrik şebeke ve teknoloji yatırımları ile operasyonlarında kullanmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 7 yıl vadeli 110 milyon dolar karşılığı Türk Lirası tutarında, "kapsayıcı ve yeşil" odaklı yeni kredi anlaşması imzaladı. Şirket bu yatırımlarıyla 21 milyon kişiye sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlama hedefine katkı sağlayacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Türkiye elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncusu Enerjisa Enerji'ye, altyapı ve şebeke yatırımlarının finansmanı kapsamında 110 Milyon USD karşılığı Türk Lirası tutarında yeni bir kredi desteği sağladı. Enerjisa Enerji, bu kaynakla şebeke yatırımları ve operasyonlarının dışında; dijitalleşme, akıllı şebeke sistemlerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu için çalışmalar yapacak.

Enerjisa Enerji ile EBRD'nin imzaladığı 'Kapsayıcı ve Yeşil' kullanım amaçlı olma özelliğini de taşıyan kredi Türk Lirası cinsinden, 7 yıl vadeli olarak ve Türk Lirası Gecelik Referans Oranı (TLREF) endeksine bağlı olarak kullanılacaktır.

"EBRD ile olan iş birliğimiz sürdürülebilir enerji çözümleri ve Türk enerji sistemine yapılan büyük yatırımlar açısından bir başka kilometre taşıdır."

"TÜRK ENERJİ SİSTEMİNE YAPILAN BÜYÜK YATIRIMLAR AÇISINDAN BİR KİLOMETRE TAŞI"

Enerjisa Enerji A.Ş. CFO'su Dr. Michael Moser ise, "EBRD ile birlikte Enerjisa'nın yeşil finansman tarihinde yeni bir sayfa yazdığımız için çok gururluyum. Sürdürülebilirliği yıllardır çok ciddiye alıyoruz ve konuyla ilgili her düzeyde çeşitli aksiyonlar alıyoruz. Yenilenebilir enerjinin temel enerji kaynağı olduğu yeni sürdürülebilir enerji dünyası, ancak enerji altyapısına yapılan büyük kapsamda yatırımlarla mümkündür. Bu bağlamda, EBRD ile yedi yıl vadeli 110 MUSD eşdeğeri Türk Lirası tutarındaki kredimiz ile birlikte yeni oluşturduğumuz yeşil finansman çerçevemiz, sürdürülebilir enerji çözümleri ve Türk enerji sistemine büyük yatırımları daha da ileriye taşıyabilmemiz için bir başka kilometre taşıdır. EBRD ile olan güven odaklı iş birliğimiz ve Türkiye enerji piyasasına ilişkin gösterdikleri engin anlayışları için çok müteşekkirim" dedi.

"GENÇLER VE KADINLAR İÇİN YENİ FIRSATLARI DESTEKLİYORUZ"

EBRD, Energy Eurasia MEA Direktörü Aida Sitdikova, "Enerjisa Enerji ile iş birliğimizi genişletmekten ve güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Modern ve verimli elektrik şebekesine yaptığı yatırımları desteklemenin yanı sıra, gençler ve kadınlar için daha büyük kariyer ve eğitim fırsatlarını teşvik etmek için birlikte çalışıyoruz. Enerjisa'nın yeşil finansman çekme konusundaki liderliğini takdir ediyor ve şirketin yeni geliştirdiği yeşil finansman çerçevesinde öngörüldüğü gibi yeşil tahvil ve kredi piyasasına başarıyla girmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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