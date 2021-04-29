Enerjisa Enerji'den tam kapanma tedbirleri

Enerjisa Enerji tam kapanmada, müşterilerini mağdur etmeyecek tedbirler aldığını duyurdu.

Enerjisa Enerji tam kapanmada, müşterilerini mağdur etmeyecek tedbirler aldığını duyurdu.

Enerjisa Enerji, 29 Nisan 2021 -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında devam edecek tam kapanma süresince, elektrik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve müşterilerinin elektrik işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için bir dizi tedbir aldığını açıkladı.

Borçtan dolayı kesinti yaşanmayacak

Verilen bilgiye göre, alınan tedbirler kapsamında, tam kapanma süresince mesken (ev) ve küçük işletmelerin borçlarından dolayı enerjileri kesilmeyecek. Tam kapanma süresince fatura çıkarılmaya devam edilecek, ancak bu süreçte çıkarılan mesken (ev) ve küçük işletmelerin faturalarında ödeme vade günleri müşterilerimizde bir mağduriyet oluşturmak adına kapanma sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanacak.

Tüm kanallar hizmete açık

Enerjisa Enerji müşterileri, bu süreçte tüm elektrik işlemlerini Enerjisa Mobil uygulaması, online.enerjisa.com.tr ve E-Devlet üzerinden kesintisiz ve online şekilde yapmaya devam edebilecek. Çağrı Merkezleri 7/24 açık olacak; ayrıca müşteri hizmet noktaları da dönüşümlü çalışma yöntemiyle hizmet vermeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı