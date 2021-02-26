Enerjisa, enerji dağıtım yatırımlarında zirveye yerleşti
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Enerjisa, enerji dağıtım yatırımlarında zirveye yerleşti

26.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:54
Enerjisa, enerji dağıtım yatırımlarında zirveye yerleşti

Türkiye'de 21 elektrik dağıtım bölgesinin üçünde faaliyet gösteren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ son beş yılda Türkiye'deki toplam enerji dağıtım yatırımının yüzde 28'ini gerçekleştirdi.

Türkiye'de 21 elektrik dağıtım bölgesinin üçünde faaliyet gösteren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ son beş yılda Türkiye'deki toplam enerji dağıtım yatırımının yüzde 28'ini gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın elektrik dağıtım şirketlerinin 2016-2020 yılları arası 3. uygulama dönemine ilişkin tahmini yatırım tutarı verilerine göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri belirtilen 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen 10,4 milyar lira yatırımla, planlanan yatırım miktarının yüzde 38 üzerine çıkarak, Türkiye'deki toplam enerji dağıtım yatırımlarının yüzde 28'ini gerçekleştirdi. Böylece, 3 şirketin toplam yatırımları dikkate alındığında Enerjisa, enerji dağıtım yatırımlarında diğer firmaları geride bırakarak zirvede yer aldı.

Yurt genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketinin, belirtilen dönem için yatırım tavanları 32 milyar lira olarak belirlenirken, şirketler müşterilerine daha kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlamak için bu dönemde 37 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, 21 elektrik dağıtım şirketi kendileri için belirlenen miktardan yaklaşık yüzde 15 daha fazla yatırım yaparken, bu artışta Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin payı yüzde 58,2 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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