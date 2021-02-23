Enerjisa Enerji 2020'de salgına rağmen 1,8 milyar liralık yatırım yaptı

Enerjisa Enerji, geçen yıl 1,8 milyar liralık yatırım yaptığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, geçen yılın ikinci yarısında nakit akışında önemli bir toparlanma yakalandığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ve yerel piyasalarda neden olduğu belirsizliklere rağmen, şirketin 2020'de 1 milyar 790 milyon lira tutarında şebeke yatırımı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, konsolide faaliyet gelirinin de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 5 milyar 609 milyon lira olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yeöneticisi (CEO) Murat Pınar, salgın döneminde kesintisiz hizmete devam etmeyi ve gereken tedbirleri almayı öncelik olarak belirlediklerini kaydetti.

Pınar, müşteriler için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlere önem verdiklerini belirterek, "Ana iş kollarımızın dışında bu yıl attığımız önemli adımlardan biri de 'İşimin Enerjisi' markasıyla lanse ettiğimiz teknolojiyi ve sürdürülebilirliği odağına alan müşteri çözümlerimizdi. Enerjisa Enerji olarak tüm stratejimizi küresel enerji trendleri ve ülkemizdeki yerel dinamikleri göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Yeni enerji dünyasının temelinde dağıtık üretim, verimlilik, yenilenebilir enerji, e-mobilite gibi kavramlar var. İşimin Enerjisi ürün ailesi de bu alanlarda sektörde öncü yaklaşımımızın birer göstergesi olarak büyük öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Michael Moser de altyapı yatırımlarını, kurumsal yönetimi ve kalite artışını destekleyen bir regülasyon çerçeveleri olduğunu ve bunun gelecek 5 yıl için yüksek öngörülebilirlik sağladığını aktardı.

Moser, sadece kısa vadeli finansallara değil, sürdürülebilirliğe de odaklandıklarının altını çizerek, "Hissedarlarımıza sürdürülebilir temettü taahhüdümüze uygun şekilde yönetim kurulumuz genel kurulda görüşülmek üzere hisse başına 96 kuruş temettü önerdi. Bu yüzde yüzde 60,37 temettü oranına ve geçen seneye göre yüzde 60 artışa denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer