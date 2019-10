Enerjisa'da CEO Ziya Erdem ayrılıyor, Murat Pınar geliyor

16.10.2019 18:09

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Enerji A.Ş.'nin 2018 yılından bu yana CEO'luk görevini üstlenen Ziya Erdem, 31 Ekim itibarıyla görevinden ayrılma kararı aldı.

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin CEO'luk görevine, 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla, halen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Murat Pınar atandı.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Topluluğumuz için stratejik öneme sahip olan Enerjisa Enerji A.Ş., güçlü altyapısı ve alanındaki uzmanlığını, inovatif iş modelleri ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla birleştirerek, Türkiye'nin yeni nesil lider enerji şirketi haline gelmiştir" dedi ve ekledi:"Başarılı halka arzını takiben, Enerjisa Enerji'nin, hem finansal hem de operasyonel olarak güçlü sonuçlar elde ederek, tüm paydaşlarına ve hissedarlarına değer yaratmasında ve özellikle büyümeye yönelik teknolojik ürün ve hizmetlerin gelişimine dair stratejik yol haritası hazırlığında büyük katkısı olan Ziya Erdem'e teşekkür ediyor, kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum. Yeni dönemde CEO'luk görevini devralacak olan Murat Pınar'ın da, Enerjisa Enerji A.Ş.'yi dünya çapında örnek gösterilecek bir şirket haline getirme vizyonumuza yönelik yolculuğumuzda, büyük Enerjisa ekibine başarıyla liderlik edeceğine inanıyorum."Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erik Rene C. Depluet ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ziya Erdem'e halka arz sonrası süreçte finansal ve operasyonel başarıyı sürdürmeye olan katkısından ve tüm başarılı çalışmalarından dolayı Enerjisa Enerji adına teşekkür ediyorum. Murat Pınar'a da yeni görevinde başarılar diliyor, derin bilgi ve tecrübesiyle Enerjisa Enerji'ye başarıyla liderlik edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezunu olan Murat Pınar, MBA diplomasını London School of Commerce & University of Wales'ten aldı. Profesyonel kariyerine 1998 yılında Siemens'te başlamış olan Murat Pınar, 2005'ten 2010 yılına kadar Nokia NSN'de 13 farklı ülkede sorumlu Saha Operasyon Müdürlüğü ve Telekomünikasyon, Fiber Optik, Altyapı, İnşaat ve Entegrasyon süreçlerinde program yöneticiliği görevlerini üstlendi.Enerjisa bünyesine 2010 yılında katılan Murat Pınar, 2015 yılına kadar 14 il 9 milyon müşteri ve 21 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa dağıtım bölgeleri Başkent, Ayedaş ve Toroslar organizasyonlarında çeşitli üst yönetici rollerinde bulundu.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü olarak 2015 yılında atanan Murat Pınar, Dağıtım Şirketleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Yönetim Kurulu üyesi ve EUROGIA2020'nin Başkanlığı'nı yürütüyor.

Kaynak: DHA