Enerjisa cihaza bağlı 2 bin 473 hastaya nefes oldu
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Enerjisa cihaza bağlı 2 bin 473 hastaya nefes oldu

Enerjisa cihaza bağlı 2 bin 473 hastaya nefes oldu
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) "Hasta Var" sistemi ile hizmet bölgelerinde yaşamlarını cihaza bağlı olarak sürdüren 2 bin 473 hastanın kesintisiz...

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) "Hasta Var" sistemi ile hizmet bölgelerinde yaşamlarını cihaza bağlı olarak sürdüren 2 bin 473 hastanın kesintisiz elektrikten yararlanmasını sağlıyor.

Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle yaşamsal faaliyetlerini elektrikli cihazlarla sürdüren hastaların bulunduğu bölgedeki planlı kesintilerde, anında merkezi uyaran Hasta Var sistemi ile ilgili bölgenin enerjisiz kalması engelleniyor.

Hasta ve şirketin, Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) sistemi üzerinden entegre edildiği Hasta Var sisteminde, kayıtlı vatandaşların bulunduğu bölgede arıza kaynaklı bir kesinti olması durumunda bölgeye acilen mobil jeneratörler sevk edilerek hastaların hayata tutunması için gayret gösteriliyor.

Cihaza bağlı hastaların enerjisiz kalmaması için Türkiye'de ilk kez devreye alınan bu sistem kapsamında Başkent EDAŞ bölgesinde 1142, Toroslar EDAŞ bölgesinde 863 ve Ayedaş bölgesinde 468 kayıtlı vatandaşa enerji sağlanıyor. Geçen yıl sonu itibarıyla 1632 olan cihaza bağlı yaşayan ve sistemden yararlanan sayısı Mart 2021 sonu itibarıyla toplam 2 bin 473'e ulaşmış durumda.

Sisteme Sağlık Bakanlığı onayı ile kayıt yapılıyor

Sistemden yararlanmak için önce Sağlık Bakanlığı'na elektriğe bağlı cihaz kullanan hasta olduğunu belirten belge almak için başvuru yapılıyor. Bakanlıktan alınan onaylı formlar, nüfus bilgileri, ikametgah adresi ve ikametgaha ait tesisat numarası bölgedeki Enerjisa dağıtım şirketi müşteri hizmetleri müdürlüğüne veriliyor.

Sisteme kayıtlı hastaların bağlı bulunduğu bölgede elektriklerin kesilmesi durumunda, SCADA kontrol merkezinde canlı olarak kesinti bilgisi durumu alarm şeklinde gösteriliyor. Alarm gelen bölgedeki elektrik kesintilerine öncelik verilerek hastalar için acil enerji sağlanıyor.

Söz konusu sistem, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta faaliyet gösteren Başkent EDAŞ'ta 2014 yılında, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay'da faaliyet gösteren Toroslar EDAŞ ve Ayedaş'ta ise 2017 yılında devreye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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