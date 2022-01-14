Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Müdürlüğüne Engin Şahin atandı

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü görevine elektrik elektronik mühendisi Engin Şahin getirildi.

Şahin, göreve başlaması dolayısıyla Kaymakam Oktay Erdoğan'ı ziyaret etti, operasyon merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şahin, müdürlüğün kapılarının herkese açık olduğunu ve sorun üreten değil, sorunları çözen bir anlayışa sahip olduklarını kaydetti.

Yeni haftanın ilk günlerinden itibaren ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulunacaklarını aktaran Şahin, planlı bakım ve onarım çalışmaları gibi konularda da bilgi vereceklerini dile getirdi.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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