Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı

17.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:02
Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı

MEB'in kararıyla ilk, orta ve liselerde seyreltilmiş eğitime geçilirken Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AEDAŞ'ın desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı öğrencileri de yüz yüze eğitimi başladı.

MEB'in kararıyla ilk, orta ve liselerde seyreltilmiş eğitime geçilirken Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AEDAŞ'ın desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı öğrencileri de yüz yüze eğitimi başladı. "Enerjinin Yıldızları" Projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler ayrıca haftada 3 gün staj yapıyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına destek olmak hedefiyle hayata geçirdiği Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler, pandemi nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından yeniden yüz yüze eğitim için okula döndü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kararıyla Mart ayı başından itibaren ilk, orta ve liselerde yüz yüze eğitim için adımlar atılırken Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AEDAŞ'ın desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı'nın öğrencileri de artık ders görmeye başladı. 11. sınıf öğrencileri haftanın 4 günü derslere katılırken 12. sınıf öğrencileri haftanın 2 günü ders yapıp 3 gün de staj görüyor.

Yüksek gerilim dalı öğrencilerine özel takım çantası

Yeni dönem için Yüksek Gerilim Dalı öğrencilerine Enerjinin Yıldızları yazılı önlükler ve uygulamalı derslerde kullanabilmeleri için ölçü ve el aletlerinin bulunduğu takım çantaları dağıtan AEDAŞ, mesleki derslere bünyesindeki uzmanlarla destek veriyor.Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı için pandemiye karşı tüm önlemlerin alındığı, okula girişlerde düzenli olarak ateş ölçümü yapılıp maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu eğitim süreci boyunca sınıflar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Yüksek gerilim laboratuvarı kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında yapılan 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul'da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı Bölümü oluşturuldu. Proje çerçevesinde Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AB standartlarında yüksek gerilim laboratuvarı kuran AEDAŞ, öğrencilere staj imkanı da sağlıyor. - ANTALYA

Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı
Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Altun
Magazin Rasim Öztekin Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Halis Özkahya Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:02:43. #1.16#
title