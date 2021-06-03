Enerjinin yeni üssü Filyos'ta kuruluyor
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Enerjinin yeni üssü Filyos'ta kuruluyor

Enerjinin yeni üssü Filyos'ta kuruluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TÜRKİYE'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Zonguldak'ta atılacak.

TÜRKİYE'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Zonguldak'ta atılacak. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı tesis, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışına katılıp, Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandan Kanuni sondaj gemisine de canlı bağlantı yaparak çalışmalar hakkında bilgi alacak. Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de eşlik edecek. Türkiye'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, doğal gazın Türkiye'ye yayılmasında ilk nokta olacak. Karadeniz gazı Filyos'tan Türkiye'ye yayılacak.Öte yandan, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında karadaki doğal gaz alım ve işleme tesisi, Zonguldak Çaycuma'da yer alan Filyos  Endüstri Bölgesinde inşa edilecek. Zonguldak merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan tesiste, üretilen gaz içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaza basınç verilecek ve şebekeye sevk edilecek. Kara tesisi inşaat ve işletim süreçlerinde ortaya çıkacak istihdam ve satın alma gereksinimleri için yerli ve özellikle de yerel kaynaklara öncelik verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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