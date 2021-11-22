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Vali Ersin Yazıcı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11'inci Türkiye Enerji Zirvesi ve 5'inci Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi'ne katıldı.

"Enerjinin Kalbi Antalya'da Atıyor" sloganıyla Belek turizm bölgesinde bir otelde düzenlenen zirveye Vali Ersin Yazıcı yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan ve enerji sektörünün temsilcileri katıldı.

Her Şeyi Bilimsel Çerçevede Ele Alıyoruz

Karadeniz gazı ile ilgili bilgiler veren Bakan Dönmez; "Bu yılın temmuz ayında Türkali-2 kuyumuzun Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu hafta da yine aynı kuyuda Türkali-2 kuyumuzun Rezervuar-2 testinde, günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya gaz sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını da tamamlamış durumdayız. Öte yandan projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişini verdik, imalatları başladı. Alanında uzman yetkin ve üst seviyedeki bir şirketle inşallah bu süreci yürüteceğiz. 2022'nin baharında da suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta 4'üncü derin sondaj gemisinin alımını müjdelediğini kaydeden Bakan Dönmez; "7'nci nesil bir gemi ve dünyada sadece 5 tane var. Bunlardan biri de bizde ve gemimiz inşallah bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak. 4'üncü gemimiz çift kule tasarımına sahip, daha sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyette, yüksek basınçlı rezervuarlarda daha emniyetli bir şekilde çalışabiliyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık. Her şeyi bilimsel çerçevede ele alıyoruz ve inşallah hedefimize de ulaşacağız. " diye konuştu.

Vatandaşa 127 Milyar Liralık Destek

Türkiye'nin, en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Dönmez, mevcut sıkıntıları aşmak için hükümetin bütün önlemleri aldığını; vatandaş, üretici, sanayici, müteşebbisleri korumak için her türlü aracı ve imkanı seferber ettiklerini belirtti. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki sübvansiyonla vatandaşa 127 milyar liralık destek sağlandığını belirten Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, faturalardaki TRT ve enerji fonunun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşa yıllık yaklaşık 3 milyar lira seviyesinde destek verileceğini ifade etti.

Kış Saati Uygulamasında 6 Milyarlık Tasarruf

Kış saati uygulamasına ilişkin eleştirilere, rakamlar ve istatistiklerle cevap vereceklerini belirten Bakan Dönmez; "Kış saati uygulamasına başlanan 2016 yılından bugüne kadar elde edilen toplam tasarruf 6. 82 milyar kilovat/saat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira. Biz 2016'da başladık, 26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB'de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi. " dedi.

Temiz Enerji Devrimi Yapacağız

Paris İklim Anlaşması ile birlikte enerji sektörünün dönüşüme gireceğine de vurgu yapan Bakan Dönmez, "Bugüne kadar AB raporlarına da olumlu yansıyan pek çok adım attık. Enerji dönüşümünde Türkiye'nin 'mış' gibi yapma lüksü yok. Bakanlık olarak planlarımızı yaptık, temiz enerji devrimi yapabilecek güçteyiz. Düşük maliyetli yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin yaygınlaşması, yeşil dönüşümün kilit anahtarlarından biri olacak. Türkiye son dönemde inanılmaz verimlilik atılımı yaptı. Enerji verimliliğinde son 3 yılda 1, 11 milyar dolarlık tasarruf elde etti. " diye konuştu.

Türkiye'nin öncü firmalarını bir araya getiren Türkiye Enerji Zirve'si sonrasında Vali Ersin Yazıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte şirketlerin stantlarını ziyaret ettiler. Enerjinin Kalbi Antalyada Atıyor 01 Enerjinin Kalbi Antalyada Atıyor 02 Enerjinin Kalbi Antalyada Atıyor 03 Enerjinin Kalbi Antalyada Atıyor 04 Enerjinin Kalbi Antalyada Atıyor 05 Enerjinin Kalbi Antalyada Atıyor 06 Enerjinin Kalbi Antalyada Atıyor 07

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