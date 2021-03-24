Enerjide yılın ilk halka arzı geliyor
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Enerjide yılın ilk halka arzı geliyor

24.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:54
Enerjide yılın ilk halka arzı geliyor

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz halka arz oluyor.

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz halka arz oluyor. Şirket, 25-26 Mart tarihlerinde 8,50 TL'den talep toplayacak.

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, enerji sektöründe yılın ilk halka arzına hazırlandı. Şirket, 25-26 Mart tarihlerinde 8,50 TL fiyat ile talep toplayacak olan, geçen yıl net karını 2 kat artırarak 90,2 milyon liraya çıkarmıştı.

Şirketin genel müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin önemli bir kısmının tesis ve ekipman yatırımları için kullanılacağını belirterek, "Bu da bize ilave kapasite sağlayacak. Diğer bir kısmı borç kapatmak için, bir kısmı yurtdışı yatırımları finanse etmek için, bir kısmı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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