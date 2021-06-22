Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji

Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kapsamında açıklama yapan Bursa Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, temiz geleceğin ancak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla mümkün olduğunu söyledi.

Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kapsamında açıklama yapan Bursa Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, temiz geleceğin ancak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla mümkün olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Geleceğimiz için bilinçlenmemiz ve çevre dostu uygulamalara geçiş yapmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Rekabet avantajı sağlıyor

Yenilenebilir enerjinin hem tüketici, hem de üretici tarafında teşviki ve yaygınlaştırılması için bir dizi adım atıldığına dikkati çeken Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Türkiye yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir güne adım attı. Dünyaya örnek olacak yeşil sertifika projesi olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) kapsamında ilk yeşil enerji sertifikalandırma işlemi 21 Haziran'da yapıldı. Enerji Piyasası için yeni bir dönemin başlangıcı olan yeşil elektrik sertifikasında atılan adımı sektörümüz adına oldukça önemli buluyoruz. YEK-G ile markalar; pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde yenilenebilir enerjiye verdikleri desteği sergileyerek, rakiplerine kıyasla önemli bir rekabet avantajı elde edecek. Bu da yenilenebilir enerjinin kullanımı için teşvik edici olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mız başta olmak üzere bu atılımlarda emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz" diye konuştu.

Türkiye Avrupa'da beşinci sırada

Türkiye'nin özellikle son dönemde büyük bir sıçrayış kaydederek yenilenebilir enerjide dünyada adından söz ettiren bir konuma geldiğini de vurgulayan İbrahim Şahintaş, "Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyesini aşarken ülkemizin güneş enerjisinde kurulu gücü 6 bin 450 megavatı lisanssız, 620 megavatı ise lisanslı olmak üzere toplam 7 bin 70 megavat seviyesinde bulunuyor. Bu anlamda özellikle son yıllarda büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Türkiye geçen yıl toplam elektrik üretiminin yüzde 12'sini rüzgar ve güneşten karşılayarak dünya ortalamasının (yüzde 9,4) üzerinde performans gösterdi. Ülkemizin 2020 elektrik üretiminin ise yüzde 43'ü yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Yenilenebilir elektrik kurulu gücü olarak Avrupa'da 5'inci, dünyada da 12'nci sıradayız. Bu güzel gelişmelerin artarak sürmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Önce bireysel bilincimizi yükseltip tüm topluma yenilenebilir enerjinin önemini anlatmak ve kullanımına özendirmek gerekiyor. Kurulu gücümüzü daha da büyütüp, yenilenebilir enerjide ihracat devi olabilecek potansiyele sahibiz. Artık enerjinin yeni normali yenilenebilir enerji" dedi.

Enerjideki dönüşüme odaklanmalıyız

Uluslararası Enerji Ajansı'nın enerji piyasalarının gelecek 10 yılına ışık tutan 'Dünya Enerji Görünümü 2020' raporuna göre küresel elektrik talebinin 2030 yılına kadar yüzde 20 artmasının beklendiğini ifade eden İbrahim Şahintaş, bu talep artışının yüzde 80 gibi önemli bir kısmının ise yenilenebilir enerji kaynakları tarafından karşılanacağına dikkat çekti. Birçok ülkede yeni kömür ve doğalgaz santrali yatırımlarından daha ucuz olan ve şimdiye kadarki en düşük maliyetli elektrik kaynağı haline gelen güneş enerjisinin sektördeki büyümenin merkezinde bulunduğunu belirten Şahintaş, "Enerji üretimi ve tüketimdeki yapısal değişiklikler, emisyonda kalıcı düşüş ve dolayısıyla AB tarafından belirlenen Yeşil Mutabakata uyum sürecimizi de hızlandıracaktır. Enerjideki dönüşümü gerçekleştirme hızımız, küresel pazarların yeni normale hazırlandığı bir dönemde ihracatçı kuruluşlarımıza uluslararası rekabette çok önemli avantajlar sağlayacaktır." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, bu tabelayı astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, bu tabelayı astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Deniz Poyraz Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Selçuk Tekay Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:59:56. #1.14#

title