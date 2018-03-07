Enerjide Örnek Şirket' Ödülü Limak Uludağ Elektrik'in Oldu

'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 5 dalda ödül verilen törende 'Enerjide Örnek Şirket Ödülü'nün sahibi Limak Uludağ Elektrik oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilki düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da iştirak etti. Jüri başkanlığını Güler Sabancı'nın yaptığı yarışmada en çok kadın istihdamı gerçekleştiren şirketlerin değerlendirildiği "Enerjide Örnek Şirket" kategorisinde ödülü Limak Uludağ Elektrik aldı. Bakan Berat Albayrak ödülü, şirket adına Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'e takdim etti.

Törende konuşma yapan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Bu ödülü kızım Ebru Özdemir'in almasını isterdim. Kendisi dünyanın en uzun köprüsünü yapacağımız Çanakkale Köprüsü kredi anlaşması için Güney Kore'de. Sizlere sevgilerini iletti. Limak Grubu olarak yaptığımız her girişime kadın eli değiyor. Bu sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz işlerin ödüllendiriliyor olması bizim için bir gurur ve motivasyon kaynağı oluyor. Sektör olarak girişimci kadın sayısını artırmak ve destelemek görevimiz. 2018'de de ödüle layık görülecek hizmetler üretmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de kadın çalışan oranı yüzde 27,5 iken, 'Hayatı Aydınlatıyoruz' sloganıyla yola çıkan ve Limak Yatırım kuruluşu olan Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. yüzde 35 kadın yönetici ve yüzde 49 kadın çalışan oranı ile en çok kadın istihdamı gerçekleştirerek ödüle layık görüldü. Bu oran, Limak Uludağ Elektrik'in temel değerleri olan eşitlik, etik olmak, şeffaflık ve anlayış, başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarına verdiği önemin bir sonucu. Şirketin insan kaynakları politikalarında, personel alım, terfi ve ücretlendirmelerinde ayrım gözetmeksizin kadın-erkek eşitliği destekleniyor. Kadın çalışan oranı ile kadın yönetici oranının Türkiye ve sektör ortalamasının çok üzerinde oluşu ise bunun en somut göstergesi" diye konuştu. - BURSA