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Enerjide örnek proje Adana'dan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Enerjide örnek proje Adana'dan

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 pandemisi ile mücadelede 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık tesislerinde kullanılan ve giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak için örnek bir çalışmaya imza attı.

ADANA (İHA) - Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 pandemisi ile mücadelede 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık tesislerinde kullanılan ve giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak için örnek bir çalışmaya imza attı. Bu proje ile hastanelerde yüzde 20 enerji tasarrufu hedefleniyor

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak destek alan bir Enerji Yönetim Sistemi projesinin

açılışında konuşan Adana İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge ve Proje İl Koordinatörü Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, dışa bağımlı olduğumuz enerji birim maliyetlerini düşürerek, enerji politikalarını sürdürülebilir hale getirmeyi ve son dönemde artan çevre ve yenilenebilir enerji çalışmalarını Adana'ya kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Arlıer, "Pandemi ile artan cihaz kullanımı ve giderek artan enerji tüketimi daha iyi planlayarak sağlık çalışanlarımızın verdiği mücadeleye mühendislik hizmetleri olarak kesintisiz ve konforlu hale getirmeye çalıyoruz. Bu proje ile hastanelerimizde yüzde 20 enerji tasarrufu hedefliyoruz" dedi.

Enerji Yönetim Sistemi kuran ilk sağlık müdürlüğü olduklarını belirten Arlıer, proje kapsamında teknik birimlerde çalışan 100 mühendis, teknisyen ve yöneticinin eğitim aldığını söyledi. Arlıer, "Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında 2014 yılından itibaren yürüttüğümüz çalışmalarımızı ülkemizde ilk enerji yönetim sistemi kurarak taçlandırmayı planlıyoruz. Çevre ve enerji dostu hastaneler konseptinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu projeyi Türkiye'ye model olmasını ön görüyoruz" diye konuştu.

Enerji Verimliliği Eğitim, Etüt, Proje Yöneticisi Ayhan Sarıdikmen de yeni tip korona virüs salgınına rağmen enerji tasarrufu konusuna zaman harcayan hastanelere teşekkür etti. - ADANA

Enerjide örnek proje Adana'dan

Enerjide örnek proje Adana'dan

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