Enerjide kamulaştırma kararı
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Enerjide kamulaştırma kararı

Enerjide kamulaştırma kararı
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Adıyaman'daki bir sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Adıyaman'daki bir sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kamu yararı bulunması nedeniyle Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde 17 bin 946 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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