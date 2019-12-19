Enerjide kamulaştırma kararı

19.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:52

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Siirt ve Adıyaman'daki iki sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kamu yararı bulunması nedeniyle, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 14 bin 497 metrekarelik saha ile Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 13 bin 379 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.

Öte yandan, Genel Müdürlük, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ'ye Mardin ve Şırnak'taki 47 bin 100 hektarlık sahada 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA