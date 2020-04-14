Enerjide atama ve kamulaştırma kararı Rize'nin Çayeli ilçesinde doğal gaz çalışmaları kapsamında bir taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde doğal gaz çalışmaları kapsamında bir taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Çayeli ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMA şehir giriş istasyonunun yapımı için Yaka Mahallesi sınırları içerisindeki taşınmazın, Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Benli getirildi.

Kaynak: AA