Enerjide acele kamulaştırma kararları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enerjide acele kamulaştırma kararları

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'da tesis edilecek "Çiftlik KÖK Karaali KÖK Enerji Nakil Hattı", İzmir'de yapılacak "Çayır-Teleferik KÖK Enerji Nakil Hattı", "Suludere KÖK-Veliler KÖK Arası Ana Hat ve Branşman Yenileme Dağıtım Hattı Projesi Enerji Nakil Hattı" ile "Yenikent Enerji Nakil Hattı" güzergahına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Konya ve Karaman illeri sınırları içinde tesis edilecek olan "Hasanoba DM-Boyalıtepe KÖK Enerji Nakil Hattı" için güzergaha isabet eden taşınmazlar da aynı yöntemle TEDAŞ tarafından istimlak edilecek.

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Zamma ilişkin ipucu verdi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Zamma ilişkin ipucu verdi

 SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title