Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'de "Otluca DM-Çatak KÖK Enerji Nakil Hattı" ve Konya'da "Mevcut Sulama Hatları İrtibatı Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, "154 kV Palandöken Trafo Merkezi Projesi" ve "420 kV Karasu Seri Kapasitör Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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