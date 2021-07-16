Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Hatay ve Mersin'de gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Hatay ve Mersin'de gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'da tesis edilecek, "Belen-Kömürçukuru Enerji Nakil Hattı" ve Mersin'de tesis edilecek, "Köseçobanlı- Gezende Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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