Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ta tesis edilecek "Erçek KÖK-Çalca KÖK Enerji Nakil Hattı", Bartın'da tesis edilecek "Çöpbey KÖK-Mevren KÖK Enerji Nakil Hattı" ile Bolu ve Karabük illeri sınırları içerisinde tesis edilecek "İsmetpaşa KÖK-Deresoplan KÖK Grubu Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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