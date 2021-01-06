Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

06.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:26
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Iğdır'ın Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri sınırlarında yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlarla söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Manisa'da "Yeşilova KÖK Çevre Hatlar Enerji Nakil Hattı"nın ve Kastamonu'da "İnebolu DM-Uğrak KÖK Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla ilgili güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce istimlak edilecek.

Öte yandan, EMBA Elektrik Üretim AŞ Adana Özel Endüstrisi Bölgesi sınırlarının değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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