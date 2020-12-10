Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

10.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:58
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'da tesis edilecek "SülüklüKÖK-Sungurlu KÖK-Kızılırmak DM Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon, trafo binası ve dağıtım merkezi yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kastamonu'da "Dereköy-Sarpun Köyü Arası Enerji Nakil Hattı" nın yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon ve trafo binası yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğünce istimlak edilecek.

Ayrıca, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yer alan taşınmaz, bu ilçede tesis edilecek olan trafo binasının yapımı amacıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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