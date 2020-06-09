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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Adana ve Bitlis'te gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararları
09.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:10

Adana ve Bitlis'te gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ceyhan Terminali Doğal Gaz İletim Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri sınırlarında yer alan taşınmazlarla proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Bitlis'in Ahlat ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMA şehir giriş istasyonunun yapımı için Kırklar Mahallesi sınırları içerisindeki taşınmazın, Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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