Enerjide acele kamulaştırma kararları Konya, Batman, Hatay, Kastamonu ve Balıkesir'de gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konya, Batman, Hatay, Kastamonu ve Balıkesir'de gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV Bağlar RES TM- Konya Kuzey TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamındaki bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı kapsamında Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay il sınırları içerisinde deplase edilmesi gereken güzergahlara isabet eden taşınmazlarla inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları, fiber optik kablo hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Kastamonu ve Tatlıpınar Rüzgar Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla Balıkesir'de yer alan bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA