Enerjide Acele Kamulaştırma Kararı

Çanakkale ve Tekirdağ sınırları içinde yer alacak bir boru hattı projesinin yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.



Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, "MARSA-Turkey B.V. Doğalgaz Bağlantı Hattı Projesi"nin gerçekleştirilmesi amacıyla Çanakkale ve Tekirdağ illerinin sınırları içinde, proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.