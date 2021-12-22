Enerjide acele kamulaştırma kararı
AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce bazı taşınmazlar enerji iletim hattı projesi kapsamında acele kamulaştıracak.
DENİZLİ (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce bazı taşınmazlar enerji iletim hattı projesi kapsamında acele kamulaştıracak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "154 kV (Denizli-4-Denizli-2) Brş.N.-Denizli-1 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından kamulaştırılması yapılacak.
AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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