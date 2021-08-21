Enerjide acele kamulaştırma kararı
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Enerjide acele kamulaştırma kararı

Enerjide acele kamulaştırma kararı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

İstanbul'un Silivri ilçesinde tesis edilecek trafo binası nedeniyle bu bölgede yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde tesis edilecek trafo binası nedeniyle bu bölgede yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içerisinde tesis edilecek olan trafo binasının yapımı amacıyla bu bölgedeki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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